Um 44% schossen gestern die Aktien von Brio Gold (WKN A2DG6D / TSX BRIO) in Toronto nach oben, nachdem der Edelmetallproduzent Leagold Mining (WKN A2DM3T) ankündigte, bis zum 28. Februar ein Übernahmeangebot in Höhe von 264 Mio. Dollar in Aktien für das Unternehmen abgeben zu wollen. Leagold löst damit das Versprechen ein, die im April vergangenen Jahres durchgeführte Übernahme der mexikanischen Los Filos-Mine als Plattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...