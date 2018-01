Bad Marienberg - Der Wertpapierprospekt für die Emission der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) Anleihe 2018/2025 wurde am heutigen Tag von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und es wurde die Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) beantragt, so die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

