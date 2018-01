Wien - Die Fondsgesellschaft Fidelity hat Hugh Prendergast zum globalen Leiter für Produkte ("Global Head of Product") ernannt, so die Experten von "FONDS professionell"."In dieser neu geschaffenen Position soll er die Produktteams von Fidelity weltweit verantworten und die weitere Entwicklung einer globalen Produktstrategie voranbringen", schreibe der Asset Manager in einer Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...