Nach der Rekordfahrt am Dienstag gestattet sich der DAX am Mittwoch eine kleine Auszeit. Den ganzen Tag über pendelt der deutsche Leitindex in einer engen Range von 40 Punkten seitwärts, wobei der Kontakt zur Spitze nicht aus den Augen verloren wird. Die anstehende Berichtssaison könnte den DAX in bisher unbekannte Sphären treiben.

Den vollständigen Artikel lesen ...