FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CANNIMED THERAPEUTICS 0GB CA13767U1093
AB/FROM ONWARDS 24.01.2018 14:45 CET
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CANNIMED THERAPEUTICS 0GB CA13767U1093
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