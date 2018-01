Maricann Group Inc.: Maricann Group kündigt geplante Akquisition an und wird Marihuana Produzent in der Schweiz

BURLINGTON, Ontario, 24. Januar 2018 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI) ("Maricann" oder das "Unternehmen") meldet eine unverbindliche Konditionenvereinbarung für die geplante Akquisition aller ausstehenden Aktien der Haxxon AG ("Haxxon") für einen Kaufpreis von CHF 8.000.000. Davon sind CHF 2.000.000 in bar zu zahlen und der Rest in Stammaktien des Unternehmens zum volumengewichteten Durchschnittskurs der 20 Handelstage vor Abschluss. Die Vereinbarung gibt Maricann eine Ausschließlichkeitsfrist, um dem Unternehmen die Durchführung der notwendigen Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) zu erlauben und ein verbindliches definitives Abkommen zu schließen.

Haxxon hat ihren Sitz in Regensdorf, Schweiz, ein Industrievorort von Zürich weniger als fünf Minuten vom Flughafen entfernt. Haxxon betreibt eine 60.000 Quadratfuß große Anlage, wo sie für den europäischen Markt weibliche Cannabisblüten mit weniger als 1% THC kultivieren. Die aktuelle Produktion beträgt 2.210kg getrockneter Cannabisblüten zu Kosten von CHF 650/kg und einem realisierten Verkaufspreis von CHF 2.600 bis CHF 3.50, wobei höhere Preise für einen geringeren THC-Gehalt gezahlt werden.

Die Akquisition von Haxxon wird, wenn abgeschlossen, Maricann die Produktion von Cannabisblüten in der Schweiz erlauben, die dann zu fertigen Produkten weiterverarbeitet werden. Diese Produkte würden Cannabis-Vape-Patronen, bereits gedrehte Cannabis-Zigaretten ohne Tabak, ungleich anderer aktueller Angebote, sowie CBD-Isolate in Form fertig dosierter Arzneimittel einschließlich VesiSorb-Kapseln umfassen.

Die Transaktion unterliegt der Durchführung der Due Diligence, dem Abschluss der endgültigen verbindlichen Dokumentation und dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird für den 30. März 2018 anvisiert.

Über Maricann Group Inc.

Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Marihuana für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß der bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas und in Dresden, Deutschland. Maricann expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem 942.000 Quadratfuß (87.515m2) großen Anbau mit einer Produktionskapazität von 95.000kg getrockneter Cannabisblüten pro Jahr zur Unterstützung der bestehenden und zukünftigen Patientenzuwachsrate.

Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite: www.maricann.ca.

Für weitere Informationen:

Investor Relations: Graham Farrell Leiter der Investor Relations graham@maricann.com Tel.: 647-643-7665 Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

