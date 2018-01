Neue Initiative für Journalisten und Blogger startet



Linz (ots) - Die Content-Branche ist in der Krise. Die Qualität

der Inhalte leidet. Mitverantwortung dafür trägt die

Plattform-Ökonomie: "Wenn 31 Prozent der Weltbevölkerung für Soziale

Medien gratis Content liefert und diese neuen Massenmedien zusätzlich

unzählige Privilegien genießen, dann ist das eine enorme

Wettbewerbsverzerrung zulasten der herkömmlichen Medien", begründet

Johannes Knierzinger, der Sprecher von NeverBlogForFree - Initiative

"Content hat Wert", den heutigen Kampagnenstart.



Die Initiative verfolgt zwei Ziele: "Erstens wollen wir auf die

Probleme aufmerksam machen, die Plattformen für die herkömmlichen

Medien verursachen. Zweitens wollen wir diese Probleme ein Stück weit

lösen. Dafür sammeln und diskutieren wir neue technische und

regulatorische Innovationen. Die besten Ideen wollen wir

verwirklichen", so Knierzinger.



Gleichzeitig mit dem Start der Initiative geht auch eine Petition

mit drei konkreten Forderungen online: NeverBlogForFree fordert

darin die Abschaffung der Privilegien von Sozialen Medien, die

Einführung einer Plattform-Abgabe zugunsten von Journalisten und

Bloggern sowie eine verpflichtende Transparenz der Auswahlkriterien

von News-Filtern auf Plattformen.



"Plattformen haben ein legitimes Geschäftsmodell. Sie sind jedoch

Medien- und keine Technologieunternehmen. Ihre Privilegien, etwa in

Bezug auf die Darstellung von Gewalt, im Bereich von Kinder- und

Jugendschutz und bei Urheberrechtsverletzungen müssen im Sinne eines

fairen Wettbewerbs abgeschafft werden", so Knierzinger.



NeverBlogForFree besteht aus unabhängigen Journalisten und

Bloggern aus Deutschland und Österreich, die ohne kommerziellem

Interesse agieren. In den kommenden Monaten wird die Initiative

Veranstaltungen durchführen, prominente Expertenmeinungen auf der

Internetseite veröffentlichen und vieles andere mehr.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /

Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Johannes Knierzinger

Sprecher von NeverBlogForFree - Initiative "Content hat Wert"

E-Mail: contact@neverblogforfree.com

Tel.: +43 (0) 660 47 01 547

Web: http://neverblogforfree.com

Twitter: https://twitter.com/NeverBlogFF

Facebook: https://www.facebook.com/neverblogforfree/

Instagram: https://www.instagram.com/neverblogforfree/



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30803/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***





Originaltext: NeverBlogForFree

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063816

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100063816.rss2