Die Generalzolldirektion (GZD) lädt Medienvertreter am internationalen Weltzolltag zur Besichtigung des trimodalen Containerterminals im Hafen-Terminal Duisburg und zu einer Feierstunde mit Gästen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft ein. Der diesjährige Weltzolltag steht unter dem Motto "A secure business environment for economic development". Gastgeber: Norbert Drude, Direktionspräsident in der GZD



Termin: 26. Januar 2018 Orte: 10:00 - 11:30 Uhr, Hafen-Terminal,Gaterweg 20,47229 Duisburg (Besichtigung)



12:00 - 13:00 Uhr, Hauptzollamt Duisburg,Köhnenstraße 5-11, 47051 Duisburg (Feierstunde) Während der Veranstaltung besteht die Gelegenheit zu Bild- und Tonaufnahmen sowie zu Einzelinterviews.



Aus organisatorischen Gründen ist es erforderlich, Ihre Teilnahme schriftlich bis zum 25. Januar 2018, 10:00 Uhr bei der Generalzolldirektion (pressekonferenz.gzd@zoll.bund.de) anzumelden. Bitte geben Sie dabei folgende Daten an: Name, Vorname, Geburtsdatum, Redaktion, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.



Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an beiden Veranstaltungen oder nur an einer der beiden teilnehmen.



