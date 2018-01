NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter begründeten den schwächeren Auftakt mit der Aussicht auf einen freundlichen Auftakt am New Yorker Aktienmarkt. Ein etwas schwächer als erwartet ausgefallener Anstieg der Hauspreise in den USA konnte den Kursen im frühen Handel keine neue Richtung geben.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,07 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 98 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,43 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gaben um 9/32 Punkte auf 96 18/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,65 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 26/32 Punkte auf 96 09/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,94 Prozent./jkr/bgf/he

