Es scheint nun tatsächlich so weit zu sein. BMW (WKN:519000) und Daimler (WKN:710000) wollen ihre zwei Carsharing-Sparten zusammenlegen.



Das sieht erst einmal wie eine gute Idee aus, sollte Aktionäre aber nicht vom langfristig wichtigeren Thema ablenken.

DriveNow und car2go wollen ein Bündnis der Stärke

Noch ist zwar nichts in trockenen Tüchern, aber es sind schon einige Details der geplanten Fusion an die Medien durchgesickert. BMWs Carsharing-Tochter DriveNow soll mit car2go von Daimler fusionieren. Da die beiden Premiumhersteller stark an ihrer Markenidentität hängen, ist verständlich, dass die beiden einzelnen Marken erhalten bleiben. Die aufwändige IT und weitere organisatorische Bereiche sollen aber zusammengelegt werden, was alleine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...