Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Der türkische Kriegseinsatz in Nordsyrien könnte unter bestimmten Bedingungen zur Einstellung aller deutschen Rüstungsexporte in die Türkei führen. Sollte die Bundesregierung Zweifel am Einsatz gelieferter Waffen haben, könnten einem Empfängerland für die Zukunft keine Exportgenehmigungen mehr erteilt werden, erklärte die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, Tanja Alemany, am Mittwoch in Berlin. Alemany betonte, sie spreche vom grundsätzlichen Vorgehen der Regierung und nicht konkret auf die Türkei bezogen. Sie äußerte sich jedoch vor dem Hintergrund des Einsatzes deutscher Leopard-II-Panzer bei dem türkischen Angriff.

Wenn die Bundesregierung Rüstungsexportgenehmigungen erteile, dann unterlägen diese einer sehr umfassenden Prüfung und einer engmaschigen Kontrolle, erklärte Alemany. Das Empfängerland müsse eine Endverbleibserklärung abgeben. Sollte es Informationen oder Zweifel geben, dass die Rüstungsgüter nicht nach diesem Verwendungszweck verwendet würden, "dann können wir zum Beispiel für die Zukunft natürlich keine Genehmigungen mehr aussprechen an dieses Land, an diesen Empfänger, weil er nicht mehr vertrauenswürdig ist", sagte die Sprecherin.

Weniger Genehmigungen

Alemany machte keine Angaben, ob die Türkei in Zukunft von einer solchen Untersagung betroffen sein könnte. Seit dem Putschversuch in der Türkei ging die Zahl der Genehmigungen allerdings bereits zurück, wie Alemany erklärte. 2016 habe der Genehmigungswert noch bei 83,9 Millionen Euro gelegen. Im vergangenen Jahr sei er auf 34,2 Millionen Euro gefallen.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte, die Auslieferung der Leopard-II-Panzer in den Jahren 2006 bis 2011 an die Türkei sei an die Vorgabe gebunden gewesen, "dass diese Panzer nur mit schriftlicher Zustimmung der Bundesregierung an Dritte der Nutzung überlassen werden dürfen". Es gehe "nur um den Weiterverkauf oder die Weitergabe an Dritte", präzisierte der Sprecher.

Regierung drückt sich vor Bewertung

Während der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen in verschiedenen Interviews bereits von einer "völkerrechtswidrigen Militärintervention" der Türkei sprach, vermag die Bundesregierung noch keine völkerrechtliche Einordnung des Einmarsches in Syrien vorzunehmen. Dies sei ein komplexer Vorgang, erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Sie blieb auf mehrfache Nachfragen in der Regierungspressekonferenz die Antwort schuldig, ob die Bundesregierung derzeit überhaupt eine solche rechtliche Würdigung vornimmt.

Unbeantwortet blieb auch die Frage, ob der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bei seinem Treffen mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) vor zwei Wochen in Goslar den Einmarsch in Syrien bereits angekündigt hat.

