IRW-PRESS: First Cobalt Corp.: First Cobalt beginnt eine bezirksumfassende Studie der tektonischen Kontrollen des Kobaltbezirks

First Cobalt beginnt eine bezirksumfassende Studie der tektonischen Kontrollen des Kobaltbezirks

TORONTO, ONTARIO - 24. Januar 2018 - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC; OTCQB: FTSSF) (das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=ZiC1PGvR4KY&t=2s) kündigt ein Forschungsprogramm zur Identifizierung regionaler Kontrollen der Kobalt-Silber-Vererzung im Kobaltbezirk, Ontario, an. Dies ist die jüngste einer Reihe von Initiativen, Forschung und Innovation in den 110 Jahre alten Bergbaubezirk zu bringen und sie wird in Partnerschaft mit dem Mineral Exploration Research Centre an der Laurentian University durchgeführt.

Die wichtigsten Punkte

- Die Konsolidierung des Kobaltbezirks durch First Cobalt erlaubt zum ersten Mal in der 110jährigen Geschichte des Kobaltbezirks eine umfassende Studie der großen tektonischen Merkmale. - Dies wird die Zielausrichtung auf die Kobaltvererzung verbessern, besonders in sehr gering erkundeten Bereichen. - Partnerschaft mit einer der größten Mineralexploration-, Forschungs- und Lehr-Gruppen der Welt, dem Mineral Exploration Research Centre (MERC) an der Laurentian University in Sudbury, Ontario. - Regionales Geländekartierungsprogramm durch MERC im Frühjahr wird die vom Unternehmen gesammelten Daten ergänzen. - Die regionale geologische 3D-Modellierung wird fortgesetzt einschließlich Integration der Geländekartierungen und der geochemischen Studien.

Trent Mell, President und Chief Executive Officer sagte:

Die tektonischen Kontrollen der Kobalt-Silber-Vererzung im Bezirk werden kaum verstanden und Initiativen wie die heute angekündigte erlauben uns, unsere geologischen Modelle zu verbessern und Unternehmenswert zu generieren. Unser Engagement zu Forschung und Innovation wird durch unsere Überzeugung untermauert, dass dieser historische Bergbaubezirk durch Aneignung von Innovation als ein Kernelement unserer Explorationsstrategie schneller wiederbelebt werden kann.

Das Unternehmen fördert ein engagiertes Forschungsprogramm in Partnerschaft mit dem Mineral Exploration Research Centre an der Laurentian University zur Bestimmung der regionalen Kontrollen der Kobalt- und Silber-Vererzung im Kobaltbezirk. Man glaubt, dass dies die erste detaillierte Studie der großen tektonischen Merkmale in der 110jährigen Geschichte des Kobaltbezirks ist. Die Ergebnisse dieses Programms werden zur Anleitung der Zielausrichtung auf eine Kobalt-Vererzung in nur sehr gering erkundeten Gebieten verwendet werden.

First Cobalt ist durch Konsolidierung von 45% des historischen Bezirks im Jahr 2017 einschließlich über 50 ehemals produzierender Minen der größte Landbesitzer im Kobaltbezirk. Im Laufe der Geschichte des Bezirks gab es ungefähr 100 Bergbaubetriebe. Die meisten dieser waren kleine untertägige Silberminen.

Im Jahr 2017 zeigte First Cobalt, dass Kobalt in verschiedenen Vererzungstypen vorkommt, größtenteils aufgrund der unterschiedlichen geologischen Rahmenbedingungen. Eine wichtige Zielsetzung im Jahr 2018 ist die Überprüfung verschiedener vererzter Gebiete im Kobaltbezirk, um jene mit dem besten Kobaltpotenzial zu identifizieren. Das Bohrprogramm, das vor Kurzem auf der Mine Bellellen begann, ist in einem anderen geologischen Milieu als das der Minen Keeley und Frontier, wo im Herbst des Jahres 2017 gebohrt wurde.

Die Vererzung wird als charakteristisch für das Erzlagerstättenmodell des Erzgangtyps mit fünf Elementen (Five Element Vein style of ore deposit model) betrachtet mit entsprechenden Lagerstättentypen in Norwegen, Tschechien und Marokko, die geologischen Prozessen des hydromagmatischen Typs zugeschrieben werden. Die Entstehung dieser Lagerstätten wird kaum verstanden, aber im Kobaltbezirk ist der tektonische Gegensatz zwischen den Gesteinstypen eine wichtige Kontrolle bei regionalen und lokalen Strukturen, die ein Hauptfaktor bei der Verteilung der Gangbildung sind.

Die Geländekartierungen und Bohrungen im Jahr 2017 erkannten die Auswirkung der Falten und damit in Zusammenhang stehender Kluftbildungen in den Wirtsgesteinen, wo Kobalt-Silber-Gangbildungen lokal und regional vorkommen. Zusätzliche Geländekartierungen werden in diesem Sommer von Geowissenschaftler des MERC und First Cobalt durchgeführt und repräsentative Proben werden ebenfalls für geochemische und geochronologische Studien gesammelt werden.

Die Ergebnisse dieser Studien werden in die Ergebnisse der geophysikalischen Studien, die im Rahmen des Metal-Earth-Forschungsprogramms unter der Leitung des MERC im Herbst des Jahres 2017 durchgeführt wurden, integriert. Im Jahr 2017 wurden im Kobaltbezirk als Teil der Metal-Earth-Initiative seismische Erkundungen auf einer Strecke von über 20km durchgeführt und die Datenaufbereitung ist jetzt im Laufen (siehe Pressemitteilung vom 19. Oktober 2017). Magnetotellurische Erkundungen und Gravitationsuntersuchungen sind für 2018 geplant, um den geophysikalischen Datensatz zu ergänzen. Die Daten der seismischen Erkundung werden Einsicht in die Erdkruste bis in eine Tiefe von 30km bieten, um die vorherrschende Orientierung der Wirtsgesteine und der großen Strukturen aufzudecken, die die bezirksumfassende Vererzung kontrollieren. Strukturen, die bis zur Oberfläche verfolgbar sind, werden für eine weitere Erkundung anvisiert. Dieses Programm wird zu einem geologischen 3D-Modell für den gesamten Bezirk führen, das durch zukünftige Explorations- und Bohrarbeiten weiter aktualisiert wird.

Über MERC

Das Mineral Exploration Research Centre ist ein halbautonomes Forschungszentrum in Verbindung mit der Harquail School of Earth Sciences an der Laurentian University in Sudbury, Ontario. MERC ist ebenfalls eine der größten Mineralexploration-, Forschungs-/Lehr-Gruppen der Welt. First Cobalt gab ihre Partnerschaft mit MERC im Herbst des Jahres 2017 mit ihrer Beteiligung an der Metal-Earth-Initiative bekannt.

MERC ist eines von sieben Bergbau-Forschungszenten an der Laurentian University, die gemeinsam den wesentlichen Bestandteil der Goodman School of Mines bilden. Mitglieder von MERC erhalten Zugang zu zusätzlichen Ressourcen und Forschungsinitiativen unter der Leitung einer weltweit anerkannten Gruppe von Geowissenschaftlern.

Stellungnahme eines sachkundigen und kompetenten Experten

Dr. Frank Santaguida, P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101, welcher den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat. Dr. Santaguida ist ebenfalls ein Sachverständiger (gem. Definition von Competent Person im JORC Code, Ausgabe 2012) und praktizierendes Mitglied der Association of Professional Geologists of Ontario (eine anerkannte Berufsvereinigung hinsichtlich der Notierungsvorschriften der ASX). Dr. Santaguida ist Vollzeit-Angestellter und VicePresident, Exploration bei First Cobalt. Als Sachverständiger gemäß der Definition im JORC-Code verfügt er über ausreichende Erfahrungen, die für die Qualifizierung hinsichtlich der zu übernehmenden Tätigkeit erforderlich sind.

Über First Cobalt

First Cobalt ist der größte Landbesitzer im Cobalt Camp in Ontario, Kanada. Das Unternehmen kontrolliert über 10.000 Hektar aussichtsreicher Landflächen und 50 historische Bergbaubetriebe sowie die einzige Kobaltraffinerie in Nordamerika, die für die Produktion von Batteriematerialien zugelassen ist. First Cobalt begann mit den Bohrungen im Cobalt Camp im Jahr 2017 und versucht den Unternehmenswert durch neue Entdeckungen und Wachstumsgelegenheiten zu steigern.

Im Auftrag von First Cobalt Corp.

Trent Mell President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie www.firstcobalt.com oder kontaktieren:

Heather Smiles Investor Relations info@firstcobalt.com +1.416.900.3891

In Europa: Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act. Alle Aussagen außer Aussagen historischer Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Allgemein können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe identifiziert werden wie z. B. planen, erwarten, Schätzen, beabsichtigen, vorhersehen, glauben oder Variationen dieser Worte oder Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten dürfen, könnten, würden, oder erzielt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Möglichkeiten wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen unterscheiden. Faktoren, die das bewirken könnten, schließen die Verlässlichkeit der in dieser Pressemitteilung erwähnten historischen Daten und den in den öffentlichen Dokumenten der First Cobalt beschriebenen Risiken ein einschließlich jeder Management Discussion and Analysis , die bei SEDAR, www.sedar.com, eingereicht wurden. Obwohl First Cobalt glaubt, dass die Information und die Annahmen, die zur Anfertigung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, annehmbar sind, sollte sich der Leser nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, die nur für den Tag des Erscheinens dieser Pressemitteilung zutreffen und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den offengelegten Zeiträumen eintreten werden oder überhaupt. First Cobalt betont ausdrücklich, dass sie weder die Absicht noch die Verpflichtung haben, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung aufwww.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42208 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42208&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA31970 21064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA3197021064

AXC0171 2018-01-24/15:34