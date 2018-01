Trading im SP500 gestaltet sich seit längerer Zeit recht einfach. Das Motto ist: weiter weiter immer weiter im Trend. Egal was die Nachrichtenlage so hergibt. Da fragt man sich wo kommt das ganze Kapital her bzw. wer investiert da immer weiter? Da Anderes im Zeitalter von null oder niedrig Zinsen nichts mehr abwirft, die Zentralbanken meiner Meinung nach den Markt sowas von verzerren, sind wohl Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...