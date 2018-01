Schüpfheim, Schweiz (ots) - Als Geschäftsführer des Verpackungsspezialisten Kistag Dekopack AG sind für Julien Hertli die treuen und motivierten Mitarbeiter ein entscheidender Erfolgsfaktor der jährlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen des Schweizer Unternehmens.



Was mit dem einfachen Bau von Holzkisten vor 80 Jahren begann, hat sich zu einem erfolgreichen Verpackungsspezialisten weit über die Grenzen der Schweiz hinaus entwickelt. Mit inzwischen mehr als 80 Mitarbeitern entwickelt, produziert und vertreibt die Kistag Dekopack AG intelligente Verpackungssysteme für international agierende Pharma- und Maschinenbauunternehmen.



Die Kistag bietet ihren Kunden Kisten und Verschläge, Klick-Boxen, Bodensysteme mit Dämmung, Spezial-Paletten und einen Verpackungs-Service an. Die Mitarbeiter der Kistag sind mit ihrem Ohr immer ganz nah am Kunden. Sie führen umfassende Beratungsgespräche, um eine individuelle und optimale Lösung anbieten zu können. Die Nähe zum Kunden trägt schließlich auch zur Innovationsfreudigkeit des Unternehmens bei.



Ob erhöhter Schutz im Allgemeinen oder bei Korrosionen, hohe Flexibilität oder kurze Lieferzeiten, besondere Beschriftung oder individueller Verpackungsservice, auch gerne vor Ort, die Mitarbeiter der Kistag AG kennen die Bedürfnisse der Kunden und entwickeln immer eine individuell und für den Kunden zufriedenstellende Verpackungssystemlösung. Für besondere Bedürfnisse des Kunden werden auch gerne Prototypen geplant und entwickelt und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.



So wird das Produktportfolio sowohl qualitativ als auch quantitativ permanent ausgeweitet und aufgewertet. Die Kunden wissen das zu schätzen. In den vergangenen Jahren erweiterte sich der Kundenstamm und die Umsätze pro Kunde stiegen ebenfalls.



Die Mitarbeiter geben jeden Tag ihr Bestes



Die Verantwortlichen des Unternehmens, der Verwaltungsratspräsident Fredy Hertli und der Geschäftsleiter Julien Hertli, nehmen den Beitrag der Mitarbeiter zum Erfolg des Unternehmens bewusst wahr. So hob Fredy Hertli in der letzten Generalversammlung ganz besonders die über 80 Mitarbeiter der Kistag AG hervor, die jeden Tag ihr Bestes geben und entscheidend mitwirken, den Umsatz und den Gewinn weiterhin jährlich zu steigern.



Dabei betont Fredy Hertli, dass in den Vorjahren bereits ein hohes Niveau hinsichtlich Umsatz und Gewinn erreicht wurde und dieses kontinuierlich gesteigert werden konnte. Selbst unwägbare politische und wirtschaftliche Einflüsse wie Nahostkonflikte, politische Veränderungen mit neuen Führungsstilen, EU-Austritte, Entwicklungen des Welthandels usw. haben das international agierende Unternehmen nicht in ihrer Umsatz- und Gewinnentwicklung gebremst.



Die Mitarbeiter sind es schließlich auch, die die zukunftsweisenden Investitionen wie die Erstellung einer Lagerhalle, die Anschaffung einer neuen Hobelmaschine und die Ersatzbeschaffung einer 25-jährigen Heizanlage initiieren, vorantreiben und schließlich mit Unterstützung der Verantwortlichen umsetzen. So stellte der Betriebsleiter Willy Zemp an der letzten Generalversammlung den Aktionärinnen und Aktionären mit großer Freude die fertig gestellte Lagerhalle vor. Die Kistag ist damit für weiteres Wachstum gut gerüstet.



Win-Win Situation



Julien Hertli freut sich insbesondere über die überdurchschnittlich langjährige Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter, die für ihn ein klares Indiz der wünschenswerten Win-Win Situation ist: die Mitarbeiter sind zufrieden, motiviert und innovationsfreudig, woraus der Erfolg des Unternehmens generiert wird, der wiederum den Mitarbeitern einen sicheren und zukunftsweisenden Arbeitsplatz bietet. "Auf unser treues Personal dürfen wir stolz sein", so Julien Hertli.



Der Geschäftsleiter ist "heimatverbunden" und freut sich, in der 80-jährigen Firmengeschichte den ursprünglichen Unternehmensstandort Schüpfheim beibehalten und sichern zu können. Das Gros des qualifizierten Personals wird in der Region rekrutiert, das er langfristig an das Unternehmen binden kann. Zwei Mitarbeiter der Kistag Dekopack AG weisen eine Betriebszugehörigkeit von nahezu 45 Jahren auf.



So innovativ die Mitarbeiter, Investitionen und somit Produkte und das Unternehmen sind, so beständig hat man auf den Rohstoff Holz gesetzt.



Alles begann mit dem Bau von Holzkisten und der nachhaltige, erneuerbare Rohstoff Holz ist weiterhin der Rohstoff, auf dem die intelligenten Verpackungssysteme der Kistag AG basieren.



Firmenbeschreibung:



Die Geschichte der Schüpfheimer KISTAG, die bis ins Jahr 1939 zurückreicht, begann, wie der Name es andeutet, mit dem Bau von Holzkisten.



Durch laufende Modernisierung ist die KISTAG Dekopack AG heute zu einem in der Schweiz führenden Partner im Bereich kundenspezifischer, innovativer und intelligenter Verpackungssysteme aus Holz herangewachsen. Der Innovationsfreude der KISTAG AG sind keine Grenzen gesetzt. Das Unternehmen entwickelt stetig neue Verpackungsmöglichkeiten, immer mit dem Anspruch, für den Kunden einen messbaren Mehrwert zu bieten.



Ein weiteres Standbein der KISTAG ist seit Langem der Bereich Dekorationsarbeiten. Und auch hier hat sich das Traditionsunternehmen mit Konsequenz und Kompetenz zu einem Partner der Spitzenklasse weiterentwickelt: mit einem Produkte- und Leistungskatalog für den gesamten Innenausbau.



