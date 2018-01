GBP stieg nach anständigen Arbeitsmarktdaten über die 1,41-Marke Euro setzt seine Rallye vor der morgigen EZB-Sitzung fort Ölhändler bleiben vor dem DOE-Bericht vorsichtig, nachdem der API-Bericht auf einen Anstieg der Lagerbestände hinwies

Zusammenfassung:Am heutigen Handelstag standen einige wichtige Veröffentlichungen auf der Agenda. Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten war recht gemischt. Der Euro setzt seine Rallye fort, während der US-Dollar-Index (USDIDX) unter die 90 Punkte-Marke fiel und heute die schwächste Währung im G10-Korb ist. Der WTI-Preis steigt in Richtung 65 $ und der Goldpreis gewinnt aufgrund des schwachen Dollars ebenfalls an Wert. Die britische Wirtschaft wies zwischen September und November des vergangenen Jahres einen beeindruckenden Beschäftigungszuwachs auf, insgesamt stieg die Anzahl der Arbeitsplätze um 102 Tsd. Darüber hinaus beschleunigte sich das Lohnwachstum im November, die Arbeitslosenquote blieb hierbei unverändert. Auch wenn die Einkaufsmanagerindizes ...

