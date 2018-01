FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat für sein offenes Betriebssystem Mindsphere mit 18 deutschen Industrieunternehmen eine Anwenderorganisation gegründet. Der Verein Mindsphere World, zu der auch der Roboterhersteller Kuka, der Werkzeugmaschinenspezialist Trumpf, das Automatisierungsunternehmen Festo, der Sensoranbieter Sick und der Lackieranlagenbauer Eisenmann gehören, soll die Mitglieder unter anderem bei der Entwicklung von Apps für Industrieanwendungen unterstützen, die auf der Cloud-Plattform von Siemens basieren.

Auch die Erschließung neuer Märkte für digitale Angebote will der Verein erschließen, daneben sollen Forschung und Lehre rund um das Betriebssystem gefördert werden. Überdies will er Anforderungen an Mindsphere formulieren, Standards für Anwendungen festlegen und Lösungen entwickeln, damit Mindsphere-basierte Anwendungen auch untereinander harmonieren. Ziel ist der Aufbau eines sogenannten Ökosystems rund um das Betriebssystem für die Industrie 4.0 - vergleichbar denen, die es im Konsumentenbereich für die Handybetriebssysteme iOS und Android gibt.

Geführt wird der Verein, der auch für ausländische Firmen geöffnet werden soll, von Jan Mrosik. Mrosik ist Chef der jungen, wachstumsstarken Siemens-Sparte Digital Factory, die sich auf die Digitalisierung von Produktionsprozessen spezialisiert hat.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 09:14 ET (14:14 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.