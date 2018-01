Am Dienstag ist der Dow Jones gleich zu Beginn des Handels auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Im Laufe des Tages ging es dann jedoch etwas abwärts und am Ende ging der amerikanische Leitindex mit einem minimalen Verlust aus dem Handel. Erfahren Sie mehr zum heutigen Handel von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.