Lieber Leser,

der Kupfer-Preis hat in den vergangenen drei Wochen ein Minus von 4,35 % verzeichnet. Grund dafür dürften die unter den Erwartungen ausgefallenen Importdaten aus China per Monat Dezember gewesen sein. Am Mittwochmorgen kann sich der Preis mit einem deutlich schwächeren US-Dollar leicht erholen. Auch die Freeport McMoRan Aktie reagierte in den vergangenen zwei Wochen auf die Korrektur im Kupferpreis. Zuvor hat sie sich deutlich erholen können, nachdem eine Einigung mit der ... (David Iusow)

