Woche 04/18 Donnerstag, 25.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017



6.25 Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei Spur der Verwüstung Australien 2017



7.10 Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei Angriff auf die Gesellschaft Australien 2017



7.55 The Wanted - Auf Verbrecherjagd Jagd auf einen Drogenkurier Großbritannien 2015



8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.40 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014



9.25 Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei Hoffnung und Verzweiflung Australien 2017



10.10 Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei Wege aus der Hölle Australien 2017



10.55 Jagd nach Heroin Amerikas Mittelschicht auf Droge USA 2016



12.25 Deutschlands Sex-Industrie Das Milliardengeschäft mit der Prostitution



13.10 Mein Land, Dein Land Crystal Meth - Wie die Droge Schulhöfe verseucht Deutschland 2017



13.45 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011



14.10 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015



14.55 Momente der Geschichte II Wendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum Kaiserreich Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004



22.25 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015



23.10 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015



23.55 Terra X Mord am Hof des Pharao Die Verschwörung um Ramses III.



0.35 heute-journal



1.05 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks



1.50 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin



3.20 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017



4.00 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Giftmörder von Camden Großbritannien 2017



4.40 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017







