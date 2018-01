Von Thomas Gryta

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsenaufsicht SEC nimmt die Bilanzierungspraktiken bei General Electric (GE) unter die Lupe. Wie der Konzern mitteilte, geht es dabei vor allem um die jüngste Überprüfung des klassischen Versicherungsportfolios bei der Finanztochter GE Capital. Dessen Neubewertung hatte im vierten Quartal 2017 zu einer milliardenschweren Ergebnisbelastung geführt.

"Wir kooperieren in vollem Umfang mit der Behörde", sagte Finanzchefin Jamie Miller in einer Telefonkonferenz. Die Untersuchung sei in einem sehr frühen Stadium. Außerdem schaue sich die SEC die Erfassung der Umsätze und die Kontrollen für langfristige Dienstleistungsvereinbarungen an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 09:31 ET (14:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.