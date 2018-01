Brüssel - In knapp 100 Tagen, ab dem 25. Mai, gilt das neue, strengere und EU-weite Datenschutzrecht. Bislang haben nur zwei Mitgliedstaaten (Deutschland und Österreich) die notwendigen nationalen Gesetze verabschiedet, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgeden Pressemeldung: Die anderen Mitgliedstaaten und viele Unternehmen sind noch nicht ausreichend vorbereitet.

