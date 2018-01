PRIME-Gründer Dr. Rainer Mathes wird President von Cision Insights



Chicago (ots/PRNewswire) - Cision (NYSE: CISN) gab heute bekannt, dass die Übernahme von PRIME Research abgeschlossen ist. Mit der Erweiterung des Portfolios durch PRIME baut Cision seine weltweite Führung bei der Bereitstellung von spezialisierten Dienstleistungen zur Messung von Kommunikation und der Effektivität von Kommunikationsprogrammen aus und treibt seine Technologie in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen voran. Gleichzeitig wurde der Gründer und President von PRIME, Dr. Rainer Mathes, zum President von Cision Insights ernannt, einem Spezialisten für die Auswertung der Effizienz von Kampagnen durch maßgeschneiderte Intelligenz, Reporting und Branchenexpertise.



"Wir von PRIME sind stolz darauf, die Besten zu sein und mit den Besten zusammenzuarbeiten. Unser Zusammenschluss mit Cision bestätigt dies," sagte Rainer Mathes. "Ich freue mich darauf, zum Team von Cision zu gehören und mein Wissen in meiner neuen Position bei Cision Insights einbringen zu können."



Rainer Mathes gründete PRIME 1988 - parallel zu seinen Forschungsarbeiten am Institut für Publizistik der Universität Mainz und später am Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) in Mannheim. In den folgenden Jahren baute er PRIME zu einer globalen Forschungsorganisation mit Niederlassungen in Europa, USA und Asien, hier besonders in China, aus. Mit Prime.com und seiner digitalen Kompetenz transformierte er PRIME schliesslich auf ein neues fachliches Niveau.



"Rainer Mathes' Expertise in der Kommunikationsforschung und -messung sowie die führende Technologieplattform von PRIME mit ihren innovativen Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen für die Kommunikationsindustrie unterstützt Kommunikationsprofis bei ihrer Arbeit. Sie profitieren von den Messmethoden, um die Effektivität von redaktioneller Berichterstattung weiter zu optimieren," sagte Kevin Akeroyd, CEO von Cision. "Dr. Mathes wird als Leiter von Cision Insights dabei helfen, spezielle Analysen zur Verfügung zu stellen, mit denen die Kunden fundierte Entscheidungen bei ihren strategischen Kommunikationsprogrammen treffen können."



Mit zukunftsweisenden Künstliche-Intelligenz-Technologien und Maschinellem Lernen bietet PRIME die Voraussetzungen für intelligentes Topic Detection, Entity-Recognition und semantisches Profiling für den Einsatz in Kommunikation, Marketing, Vertrieb, Einkauf und Risikomanagement. PRIME arbeitet für viele renommierte Weltmarken wie zum Beispiel MasterCard oder Jaguar. Die Übernahme von PRIME unterstützt Cisions Entwicklung auf dem Weg zum Komplettanbieter. Cision hilft bei der Identifikation von Influencern und wirksamen Kampagnen und ermittelt deren Wert.



Über Cision



Cision Ltd. (NYSE: CISN) ist ein führender, weltweit präsenter Anbieter von Earned Media Software und Dienstleistungen für Profis in Public Relations und Marketingkommunikation. Cision Software ermöglicht es den Anwendern, wichtige Influencer zu identifizieren, strategische Inhalte zu verfassen und zu verteilen und deren Einfluss zu messen. Cision hat über 3.000 Mitarbeiter mit Niederlassungen in 15 Ländern in Nord- und Südamerika und den Regionen EMEA und APAC. Weitere Informationen über die preisgekrönten Produkte und Dienstleistungen, wie die Cision Communications Cloud®, finden Sie unter www.cision.com. Folgen Sie Cision auf Twitter @Cision.



Über PRIME Research



PRIME besitzt acht Standorte weltweit, deckt über 100 Sprachen ab, und verbindet Expertise mit Technologie, um Kommunikationsprofis dabei zu unterstützen, PR-Wert und Effektivität aufzuzeigen und zu generieren. Das Unternehmen integriert, analysiert und berechnet Medienperformance über alle Kanäle hinweg -- Social-, Digital-, Print-Media und Rundfunk - und liefert damit nutzbare Erkenntnisse sowie strategische Leitlinien für eine effektivere Kommunikation und damit optimierte Geschäftsergebnisse. PRIME hat über 700 Mitarbeiter in Niederlassungen in Brasilien, China, Deutschland, der Schweiz, Grossbritannien und den Vereinigten Staaten.



