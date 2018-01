Die Wall Street bleibt weiter in Rekordlaune: Gleich zu Handelsbeginn am Mittwoch knackten der Dow Jones, der S&P 500 sowie der Nasdaq erneut ihre bisherigen Allzeithochs. Einer der Kurstreiber: General Electric.

Ein schwacher Dollar und Erleichterung über das Quartalsergebnis von GE haben am Mittwoch die Anleger in New York in Kauflaune versetzt. Der Dow-Jones-Index zog in den Anfangsminuten um 0,4 Prozent auf ein frisches Rekordhoch von 26.321 Punkte an. Auch der breiter gefasste S&P500 stieg um 0,3 Prozent auf die neue Bestmarke 2847 Zähler. Der Nasdaq ...

