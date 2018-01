Groß, laut, spritfressend und von gestern. Das sind die US-Autos auch in diesem Jahr. Auf der Detroiter Automesse, die noch bis Sonntag geöffnet hat, dreht sich so gut wie alles um SUVs, Pickup-Trucks und den guten, alten V8-Motor. Für Zukunftsthemen oder gar Umweltschutz ist da wenig Platz. Verständlich, denn Sprit kostet (noch) ja nur 50 US-Cent pro Liter. Ernst zu nehmen ist das Event damit aber nur für wenige. Viele Autobauer bleiben gleich ganz fern, wie Mazda, Porsche, Ferrari, Rolls-Royce und naturgemäß auch Tesla.Damit geht es der Messe in Detroit genau wie dem US-Automarkt selbst: Beide verlieren an Bedeutung. "In Detroit trifft sich die Welt von gestern und die wird immer kleiner", summiert "Autopapst" Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center Automotive Research (CAR) an der Universität Duisburg-Essen.Der Enthusiasmus hält sich auch bei wikifolio-Trader Michael Flender ("GoldeselTrading"), der die beiden bei Anlegern äußerst beliebten wikifolios "Goldesel-Investing" und "Goldesel-Trading" verwaltet, in Grenzen: "Die Auftritte in Detroit haben kaum Auswirkungen auf Aktienkurse. Für die Autobauer ist die CES in Las Vegas mittlerweile fast wichtiger, da die Investoren sehen möchten, inwieweit die Hersteller in Sachen Digitalisierung etwas zu bieten haben bzw. was hier die neuesten Entwicklungen sind."Detroit vs. Vegas - die zwei Extreme der Auto-WeltEntsprechend hat Ford, neben General Motors (GM) und FiatChrysler einer der sogenannten "Big Three" ...

