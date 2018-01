WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Dezember deutlich gefallen. Im Vergleich zum Vormonat gingen sie um 3,6 Prozent zurück, wie die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Rückgag seit Februar 2017. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings nur um 1,9 Prozent.

Der Zuwachs im Vormonat wurde von zunächst 5,6 auf 5,1 Prozent korrigiert. Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Dezember 5,57 Millionen Häuser verkauft. Das ist etwas weniger als der im Vormonat erreichte Höchststand seit Anfang 2007. Die Zahl der angebotenen Häuser fiel im Dezember unterdessen auf ein Rekordtief.

Im Gesamtjahr 2017 wurden laut NAR insgesamt 5,51 Millionen Bestandsbauten veräußert. Das ist der beste Wert seit dem Jahr 2006, also kurz bevor die Immobilienkrise die USA und die restliche Welt in die Finanzkrise riss. Für 2018 rechnet die Maklervereinigung mit einem Wert von 5,52 Millionen Verkäufen./bgf/jkr/he

