NEW YORK (dpa-AFX) - Angetrieben vom schwächeren US-Dollar hat die Wall Street ihren Rekordlauf am Mittwoch fortgesetzt. Die Berichtssaison der Unternehmen lieferte indes abermals Licht und Schatten. Das weltweit bekannteste Börsenbarometer, der Dow Jones Industrial , überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 26 300 Zählern. Zuletzt notierte er 0,64 Prozent im Plus bei 26 379,31 Punkten.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,42 Prozent auf 2851,01 Punkte nach oben und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,20 Prozent auf 6977,49 Zähler. Auch die beiden Indizes erklommen Bestmarken.

Laut dem Marktexperten Mike van Dulken vom Broker Accendo Markets ist der schwache US-Dollar "die Geschichte des Tages", weil er am Mittwoch zu anderen Währungen auf breiter Front nachgab. Zuletzt kostete ein Euro knapp 1,24 Dollar und damit rund 1 Cent mehr als am Vortag.

US-Finanzminister Steven Mnuchin zeigte sich auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos unbesorgt über den seit Wochen anhaltenden Wertverfall der US-Währung, der die Exportperspektiven der US-Unternehmen verbessern kann. "Der schwächere Dollar ist gut für uns, insofern er den Außenhandel beeinflusst und Chancen eröffnet", sagte Mnuchin beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos./mis /he

