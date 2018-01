NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft hat im Januar ihr solides Wachstum fortgesetzt. Allerdings schwächte sich die Dynamik etwas ab, weil die Dienstleister an Schwung verloren. Der vom IHS Markit Institut erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 53,8 von 54,1 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg nach den Daten der ersten Veröffentlichung auf 55,5 Zähler von 55,1 im Vormonat. Der Index für den Servicesektor fiel auf 53,3 Punkte von 53,7 im Vormonat.

"Die US-Wirtschaft hat im Januar einen ermutigenden Start ins Jahr gezeigt", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Sowohl Industrie als auch Dienstleister setzten ihr Wachstum fort. Die Industrie entwickelt sich besonders gut wegen des schwächeren Dollar."

Der Optimismus der Unternehmen habe sich spürbar verbessert, und der Zufluss an neuen Aufträgen liege auf einem Fünfmonatshoch. Daher sollte sich das Wachstum in den kommenden Monaten verstärken.

January 24, 2018 09:56 ET (14:56 GMT)

