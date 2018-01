Der USD/CAD baute seine Abwärtsbewegung unter 1,2400 aus und so wurde in der vergangenen Stunde das 4-Monatstief erreicht, woraufhin es zu einer schnellen Erholung von 30-35 Pips kam. Der US-Dollar geriet mit dem europäischen Handel unter starken Druck, nach dem US Finanzminister Steven Mnuchin sagte, dass eine schwächere Währung die US Exporte unterstützt. ...

