Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will die Bundeswehr technologisch aufrüsten, findet US-Präsident Donald Trump sprunghaft - und glaubt, dass die Große Koalition für die Bundeswehr viel mehr Geld bringt als Jamaika.

WirtschaftsWoche: Frau Ministerin, das Weltwirtschaftsforum hier in Davos reagiert geradezu euphorisch auf die Pläne des französischen Präsidenten Emmanuel Macrons, mehr Zusammenarbeit in Europa und vor allem eine Wiederbelebung der französisch-deutschen Achse anzustreben. Wie viel Potenzial sehen Sie da?

Ursula von der Leyen: Ich sehe großes Potenzial in der deutsch französischen Freundschaft denn die Probleme, die vor Europa liegen sind gewaltig. Und wann, wenn nicht jetzt, sollten wir diese Gemeinsamkeit nutzen? Wenn Franzosen und Deutsche eine gemeinsame Initiative nach vorne entwickeln, haben wir einen großen Teil der Strecke der Einigung untern den europäischen Staaten geschafft.

In der Rüstungszusammenarbeit ist ja einiges in den Weg geleitet, manches hakt auch. Wie groß sind die Gemeinsamkeiten?

Wir haben einen historischen Schritt nach vorne gemacht mit der Gründung der Europäischen Verteidigungsunion im Dezember. Das muss nun mit Leben gefüllt werden. Dazu haben wir mit Frankreich gemeinsame Schritte verabredet, etwa in der industriellen Zusammenarbeit und beim Erforschen von Grundlagenwissen. Unser Euro-Drohnen-Projekt, das Deutschland und Frankreich angestoßen haben und dem jetzt auch Italien und Spanien beigetreten sind, ist ein erstes gutes Beispiel. Diese Technologie brauchen wir nicht nur, damit uns kein anderer reinredet und reinschaut, sondern weil so Grundlagenwissen entsteht, das wir auch zivil nutzen können. Da geht es auch um die Frage der technologischen Unabhängigkeit Europas.

Das Weltwirtschaftsforum hat gerade ein internationales Zentrum für mehr Cybersicherheit gegründet. Wenn wir Deutschland zum Beispiel mit Estland vergleichen, hinken wir doch arg hinterher in dem Feld. Wie wollen Sie diesen Rückstand aufholen?

Unsere estnischen Freunde sind in dem Bereich Vorbild und Ansporn zugleich. Deutschland muss sich sputen, das ist der Grund, warum ich in der letzten Legislatur eine Cybertruppe mit 14000 Soldatinnen und Soldaten aufgestellt habe. Wir bilden in der Zwischenzeit auch selbst IT-Experten aus mit neuen Studiengängen der Bundeswehr-Universität. Für mich ist auch ein wichtiger Baustein, dass wir, wenn auch in kleinem Maßstab, einen Innovation-Hub nach dem Vorbild der US-Rüstungstechnologie-Behörde Darpa gebaut haben. Wir gehen also raus, suchen die disruptive Technologie und fördern sie, auch wenn wir sie am Ende nicht immer nutzen ...

