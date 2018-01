New York - Angetrieben vom schwächeren US-Dollar hat die Wall Street ihren Rekordlauf am Mittwoch fortgesetzt. Die Berichtssaison der Unternehmen lieferte indes abermals Licht und Schatten. Das weltweit bekannteste Börsenbarometer, der Dow Jones Industrial , überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 26 300 Zählern. Zuletzt notierte er 0,64 Prozent im Plus bei 26 379,31 Punkten.

Für den breit gefassten S&P 500 ging ...

