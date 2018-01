Die Schnittstelle eignet sich besonders als Terminal zur parallelen Spannungsversorgung sowie Signalübertragung. Bohrungen an den Kunststoffkörper-Enden ermöglichen das Verschrauben an und in Gehäusen, die THT-Pfosten der Federkontakte das Verbringen dieser Einheit auf Platinen. Dieser Steckverbinder kann mit Leiterplatten-Pads oder starren Schnittstellen-Pins gegenkontaktiert werden. Die vergoldete ...

