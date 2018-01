Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Visualisierungsformaten Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) besteht darin, dass AR die Wahrnehmung der natürlichen Welt mit zusätzlichen Informationen durch virtuelle Objekte wie Text oder Bilder erweitert und ergänzt, wodurch wir sicherer und effizienter mit unserer natürlichen Umgebung interagieren können. VR hingegen lässt uns in eine synthetisch erzeugte Umwelt eintauchen. Die Kombination von Augmented Reality und Virtual Reality wird oft als Mixed Reality (MR), also die Präsentation einer aus beiden Formaten gemischten Umgebung bezeichnet (Bild 1).

Viele von uns haben AR-Anwendungen bereits im täglichen Leben benutzt, ohne sich dessen bewusst zu sein, etwa beim Gebrauch von mobilen Datengeräten als Navigationshilfen auf der Straße oder beim Spielen von AR-Games wie Pokémon Go.

Eines der bekanntesten Beispiele für Augmented Reality und deren Anwendungen ist das Head-up-Display (HUD). Es zählt zu den einfacheren AR-Applikationen. HUDs finden sich heute in der Luftfahrt und in automotiven Umgebungen, um relevante Informationen zu präsentieren - ohne den vom Verkehrsgeschehen ablenkenden Blick auf einen Instrumenten-Cluster. AR-Applikationen mit fortgeschrittenen Fähigkeiten, einschließlich der Wearable-Technologien (oft als Smart Augmented Reality Systeme bezeichnet), sollen einer Schätzung von Tractica zufolge bis 2020 weltweit ein Marktvolumen von 2,3 Milliarden Dollar erreichen.

Augmented Reality erweitert unsere Lebenswelt

Augmented Reality findet bereits zahlreiche Anwendungen in industriellen, militärischen, medizinischen und kommerziellen Feldern, und ergänzt dabei die Wahrnehmung unserer täglichen Arbeitsumgebung (Bild 2). In den sozialen Medien wird AR gern eingesetzt, um biografische Informationen der Kommunikationspartner einzublenden oder auch um Personen zu erkennen.

Viele AR-Applikationen basieren auf dem Einsatz von Smart Glasses, die von den Nutzern in ihrer Arbeitsumgebung getragen werden. Derartige Brillen mit Datenerfassungsfunktionen bewirken effizienteres Arbeiten in Fertigungsbetrieben, indem sie gedruckte Manuals ersetzen oder visuell erläutern, wie bestimmte Komponenten zu montieren sind. In der Medizin haben Smart Glasses das Potenzial, Patientendaten und Aufzeichnungen über Verletzungen oder Behandlungsvorschriften zu teilen, und damit vor Ort Notfallhilfe zu leisten. Außerdem können die Informationen auf diesem Wege für die Notaufnahme bereitgehalten werden.

Ein großer amerikanischer Paketzustelldienst stattet seine Mitarbeiter bereits mit AR-fähigen Smart Glasses zum Lesen der Barcodes auf den Versandetiketten aus. Nach dem Scannen des Barcode kommuniziert die Datenbrille über die lokal vorhandene Wi-Fi-Infrastruktur mit den Servern des Zustelldienstes, um die endgültige Zustelladresse der Sendung zu ermitteln. Mit dieser Information kann die Datenbrille dem Zusteller anzeigen, wo das Paket zur weiteren Beförderung zwischengelagert werden soll.

Neben der Ausrichtung auf die jeweils vorliegende Endanwendung involvieren AR-Lösungen eine Reihe von generellen Anforderungen wie Performance, Sicherheit, Leistungsaufnahme und Zukunftsfestigkeit. Einige dieser Anforderungen stehen dabei eventuell auch im Konflikt. Deshalb müssen die Entwickler alle zu erwartenden Forderungen abwägen, um eine optimale AR-Systemlösung zu realisieren.

Erfolgreiche System-Auslegung

Komplexe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...