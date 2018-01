Bei dieser wichtigen Kenngröße Leistungsdichte stieß die Photovoltaik-Branche immer wieder auf Granit, und seit 2005 verlief die Fortschrittskurve sehr flach. Auslegungsbedingt sind bei Wechselrichtern Leistungsverhältnis und Wirkungsgrad eng verbunden, und so hemmte dieser fehlende Fortschritt zugleich die Steigerung des Wirkungsgrads - der in der PV-Branche so etwas wie den heiligen Gral darstellt. Den Wirkungsgrad des Wechselrichters zu verbessern ist entscheidend, um PV-Systeme wirtschaftlicher zu machen und Netzparität zu erreichen. Mit der von Solaredge (Eigenschreibweise SolarEdge) entwickelten HD-Wave-Technologie schaffte die Branche nun einen großen Sprung nach vorn.

Der Wirkungsgrad des Wechselrichters ist das Maß dafür, wie viel Solarstrom (DC) in Wechselstrom (AC) umgewandelt wird, der sich ins Netz einspeisen oder direkt im Eigenheim oder anderen Gebäuden nutzen lässt. Bei einem Wechselrichter mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...