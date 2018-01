Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland wird nach dem nationalen auch ein europäisches Klimaziel reißen und dafür offenbar teuer bezahlen müssen. "Wir werden die von der EU für den Bereich Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft vorgegebenen Klimaziele für 2020, Stand heute, nicht erreichen können", sagte der Sprecher des Bundesumweltministeriums, Nikolai Fichtner, am Mittwoch in Berlin. "Wir bereiten uns darum darauf vor, Emissionsrechte von anderen Mitgliedstaaten zu kaufen, die Überschüsse haben in den nächsten Jahren." Das werde derzeit vorbereitet.

Der Kauf von Emissionsrechten müsse nicht schon morgen erfolgen, sagte Fichtner. Aktuell lägen die Zahlen von 2016 vor. "Wir rechnen damit, dass das Problem der Unterdeckung 2019/2020 auftauchen wird", erklärte der Sprecher. Man werde jeweils zwei Jahre später sehen, was das konkret bedeute und dann sei auch erst die Zeit, in der man Rechte zukaufen müsse. 2021 werde also für 2019 zugekauft.

Preis unbekannt

Gekauft werde bilateral von einem Land, das zu viele Zertifikate habe, sagte Fichtner. Marktpreise gebe es nicht, deshalb könne man nicht darüber sprechen, wie teuer der Ankauf werde. "Bezahlt werden müsste es aus dem Bundeshaushalt", erklärte Fichtner.

Fichtner verwies darauf, dass der Bereich Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft nicht dem EU-Emissionshandel unterliege und ein eigenes EU-Klimaziel habe. Um dieses Ziel gehe es jetzt. Mit einem Rückgang der Kohleverstromung - deren massive Überschüsse die deutsche Klimabilanz massiv verschlechtern - könne man das verbindliche EU-Ziel nicht erreichen. Dies ginge stattdessen mit mehr Elektromobilität, mehr Gebäudesanierung oder dem Austausch von Heizkesseln. Dies seien Gedanken, die sich eine neue Bundesregierung machen müsse.

Weit drunter

Über die Verfehlung des Klimaziels und den bevorstehenden Ankauf von Emissionsrechten hatte zuerst der Tagesspiegel berichtet. Demnach müsste Deutschland die Emissionen im genannten Bereich um 14 Prozent senken, um das EU-Ziel einzuhalten. 2016 habe Deutschland aber erst bei 6 Prozent gelegen, für 2017 werden seitens der EU demnach 11 Prozent angenommen. Das Bundesumweltministerium wiederum bezeichnete diese Projektion als "allerdings eher optimistisch".

Union und SPD haben sich in ihren Sondierungsgesprächen bereits darauf verständigt, das nationale Klimaziel für 2020 aufzugeben. Dieses sah vor, den Treibhausgasausstoß um 40 Prozent verglichen mit 1990 zu verringern. Noch kurz vor der Bundestagswahl hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Wahlkampf die Einhaltung dieses Ziels vehement zugesichert.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 10:14 ET (15:14 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.