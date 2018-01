mid Groß-Gerau - Fußball-Fans ist Max Kruse längst ein fester Begriff. Jetzt will der Star-Kicker auch die Motorsport-Szene aufmischen. Denn der Nationalspieler gründet sein eigenes Motorsport-Team. Unter dem Namen "Max Kruse Racing" schickt der Star-Kicker des SV Werder Bremen in der ADAC TCR Germany einen Volkswagen Golf GTI TCR an den Start. Die Rennserie fährt im Rahmen des ADAC GT Masters, das so etwas wie die Bundesliga für Supersportwagen ist.

Neben dem Rennteam will Kruse sogar ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...