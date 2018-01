Lieber Leser,

die Eldorado Gold Aktie konnte sich in dieser Woche mit dem Rückenwind eines stabilen Goldpreises erholen. Der Goldpreis wiederum wird durch einen deutlich schwächeren US-Dollar in Form des US-Dollar Index unterstützt. Die größte Stütze in dieser Entwicklung scheint allerdings der Euro zu sein, der am Mittwochvormittag gegen den US-Dollar ein Drei-Jahres-Hoch erreicht hat. Auch das britische Pfund steigt gegen den US-Dollar zunehmend weiter. Die Stabilität im Goldpreis ist ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...