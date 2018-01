Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

die US Indizes markieren weiter täglich neue Allzeithochs. Gerade der Nasdaq-100 läuft dabei rwie am Schnürchen. Ziele bei 6.900 und 6.950 Punkten wurden in den vergangenen Tagen abgearbeitet. Nun wartet nur mehr eine wichtige Marke auf die Bullen.

Es handelt sich um die runde Marke von 7.000 Punkten, die der Index bereits im heutigen Handel erreichen könnte. Anschließend sollte man ähnlich wie im Bereich um 6.000 Punkte damit rechnen, dass sich der Nasdaq-100 sich erst einmal eine Auszeit gönnen wird.

Kleinere Verkaufssignale treten Stand jetzt erst auf, wenn die letzten lokalen Tiefpunkte bei 6.942 und 6.878 Punkten unterschritten werden. Fällt der Nasdaq-100 zudem unter 6.836 Punkte, wäre das Ausbruchssignal von dieser Woche wieder aufgehoben und größere Abgaben wären zu erwarten.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.01.2018 - 24.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 24.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Der Beitrag Nasdaq-100 - 7.000 Punkte im Blick erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).