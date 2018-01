Zürich (ots) - Die Raiffeisen-Banken sind jene Bankengruppe mit

dem stärksten Hypothekarwachstum im vergangenen Jahr. Das zeigt eine

Auswertung der Statistik der Schweizerischen Nationalbank durch die

«Handelszeitung». Per Ende November - nach elf Monaten - lag der Wert

der inländischen Hypothekarkredite bei der Genossenschaftsbank 4

Prozent über dem Stand Ende 2016. Raiffeisen ist demnach deutlich

stärker gewachsen als der Gesamtmarkt, der ein Wachstum von 2,7

Prozent ausweist. Auf dem zweiten Rang liegen die Kantonalbanken mit

3,7 Prozent. Dahinter folgen die Regional- und Sparkassen mit 2,4

Prozent und die Grossbanken mit lediglich 0,2 Prozent.



Auf zwölf Monate hochgerechnet beträgt das jährliche Wachstum von

Raiffeisen im vergangenen Jahr 4,3 Prozent. Das wäre nur unwesentlich

weniger als die im Vorjahr ausgewiesenen 4,4 Prozent. Vor kurzem

hatte Raiffeisen-Chef Patrik Gisel in einem Interview gesagt,

Raiffeisen habe das Tempo gedrosselt und wachse nur noch «so schnell

wie der Markt».



Raiffeisen bestätigt die Zahlen. Die Aussagen bezüglich des

Hypo-Wachstums seien mit Blick auf das selbstgenutzte Wohneigentum

gemeint gewesen, sagt ein Sprecher. Stark gewachsen sei die Bank

jedoch im Markt mit vermieteten Renditeliegenschaften. Dort habe sich

das Wachstum im vierten Quartal 2017 beschleunigt und Raiffeisen

werde einen Marktanteilsgewinn verzeichnen. Erst vergangene Woche

hatte die Grossbank UBS vor Preiskorrekturen im Markt mit

Renditeliegenschaften gewarnt. Der Leerstand sei so hoch wie seit

1998 nicht mehr.



Originaltext: Handelszeitung

