Zürich (ots) - Ein neues Leihvelo-Konzept kommt in die Schweiz.

Listnride aus Berlin bietet im Airbnb-Stil Privatvelos zum Verleih

an. «Der Vorteil bei uns ist, dass man die Velos für längere

Testfahrten buchen und ausprobieren kann. Im Gegensatz zu einem

Händler, wo man ein Velo nicht so umfassend testen kann, muss man bei

Listnride nicht bereits nach einer Stunde eine Kaufentscheidung

treffen», sagt Firmengründer Johannes Stuhler zur «Handelszeitung».

Privatvelos können bereits in Zürich und Winterthur über die

Plattform zur Miete gebucht werden.



Bei Leihvelos allein soll es nicht bleiben. Schrittweise soll die

Buchungsplattform auch zu einem Marktplatz für Kaufvelos ausgebaut

werden. «Wir wollen sowohl mit gewerblichen Fahrradanbietern sowie

auch mit diversen Velomarken zusammenarbeiten», schildert Stuhler die

Pläne. Mit dem Online-Auftritt bei Listnride soll deren Markenpräsenz

auch im Schweizer Markt erhöht werden. Diverse Testräder einzelner

Hersteller sollen dazu hierzulande an ausgewählten Standorten

platziert werden sowie auch in Resteuropa, wie Berlin, Frankfurt,

Hamburg, München und Wien. Der Lieferant platziert seine Produkte mit

Werbeeffekt, der Kunde kann auf der Plattform das Velo seiner Wahl

mieten, testfahren oder kaufen. Mit dem estnischen E-Bike-Anbieter

Ampler besteht bereits eine solche Kooperation. Ampler setzt auf den

Direktvertrieb, Listnride agiert als Vermarktungsvehikel. Die Räder

werden an ausgesuchte Partner vergeben und über mehrere Veloshops

verteilt. Für die Lagerung der Velos werden die Händler kompensiert.

Wenn ein Kunde ein bestimmtes Velo nach einer Miete oder ausgiebigen

Testfahrt kaufen möchte, vermittelt Listnride zwischen dem

Lieferanten und dem Konsumenten.



