Donnerstag, 22. Februar 2018 (Woche 8)/24.01.2018



18.15 BW+RP: Die Rezeptsucherin in Stuttgart-Gaisburg



Susanne Nett ist in Rheinland-Pfalz auf der Suche nach regionalen Spezialitäten, lokalen Köstlichkeiten und traditionellen Gerichten. Jetzt kommt sie damit auch nach Baden Württemberg. Gemeinsam mit dem Publikum entdeckt sie kulinarische Besonderheiten aus verschiedenen Regionen. In Stuttgart-Gaisburg muss sie herausfinden, welches Rezept sich hinter der folgenden Geschichte verbirgt: Man erzählt, dass Soldaten gemeinsam von der Kaserne zu einem bekannten Gasthof marschierten, wo dieses Gericht serviert wurde. Wird "Die Rezeptsucherin" Antworten auf ihre Fragen erhalten? Wer wird sie einladen und mit ihr gemeinsam in seiner Küche kochen?



Freitag, 02. März 2018 (Woche 9)/24.01.2018



geänderten Beitrag für BW und RP beachten!



18.15 (VPS 18.14) BW+RP: Fahr mal hin Der raue Charme des Schwarzen Mannes Geschichten aus der Schneifel Erstsendung: 31.03.2017 in SWR RP



Samstag, 03. März 2018 (Woche 10)/24.01.2018



ab 20:15 Uhr geänderten Programmablauf beachten! (Entfall Spätnachrichten)



20.15 Top, die Wette gilt! Die Frank Elstner Jubiläums-Show Erstsendung: 08.04.2017 in Das Erste Moderation: Kai Pflaume



00.00 Liebe hat Vorfahrt



Spielfilm Deutschland 2005 Erstsendung: 25.02.2005 in Das Erste Autor: Horst und Eva Kummeth



Rollen und Darsteller:



01.30 Drei teuflisch starke Frauen



Spielfilm Deutschland 2005 Erstsendung: 18.11.2005 in Das Erste Autor: Monica Simon



Rollen und Darsteller:



Maria von Steuben____Ruth Maria Kubitschek Dana Weber____Gaby Dohm Julie Sander____Gila von Weitershausen



Veronika____Henny Reents



Robert____Ralf Bauer Hans Sommer____Günther Maria Halmer Bertram Sander____Rüdiger Vogler Viola Sander____Sophie Engert Nina Wuttke____Claudelle Deckert Klaus Gruber____Timothy Peach Martin Hofer____Cuco Wallraff Frederik Sommer____Joachim Raaf Sören Veit____Thorsten Nindel Rainer Lustig____Wilhelm Manske und andere Kamera: Til Maier Musik: Günther Illi



02.55 Meine Schwester



Fernsehfilm Deutschland/Österreich 2011 Erstsendung: 21.02.2013 in Das Erste



Rollen und Darsteller:



Katharina Wallner____Christiane Hörbiger Hannah Laval____Maresa Hörbiger Franz Graumann____August Zirner Ernst Schlenzer____Simon Schwarz Thomas Velocek____Cornelius Obonya Heinz Ortner____August Schmölzer Mirjana Bogdanovic____Edita Malovcic Lena Bogdanovic____Stella Butz Herr Pichl____Stephan Paryla-Raky Oberst Dirka____Peter Raffalt und andere Musik: Matthias Weber Kamera: Gero Lasnig



04.20 Liebe hat Vorfahrt (WH) Spielfilm Deutschland 2005 Erstsendung: 25.02.2005 in Das Erste Autor: Horst und Eva Kummeth



Rollen und Darsteller:



Sonja Franke____Suzanne von Borsody Dr. Alain Mayer____Günther Maria Halmer



Heiner Franke____Wolf Roth



05.50 Reiseziel Cinque Terre



Erstsendung: 17.03.2011 in SWR/SR



ab 6.00 Uhr weiter wie mitgeteilt



