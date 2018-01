FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienindizes tendieren am Mittwochnachmittag etwas leichter. Der nahe der Marke von 1,24 Dollar notierende Euro erweist sich als Bremsklotz, daneben ziehen sich einige Akteure mit Blick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag tendenziell an die Seitenlinie zurück. Der DAX notiert 0,2 Prozent leichter bei 12.533 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 verliert ebenfalls 0,3 Prozent auf 3.661 Zähler.

US-Finanzminister Steven Mnuchin habe den Dollar verstärkt unter Druck gebracht, sagen Marktteilnehmer. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos habe Mnuchin gesagt, ein schwacher Dollar sei gut für den Handel. Längerfristig spiegele ein starker Dollar die Stärke der US-Wirtschaft wider.

In Zeiten eines weltweiten Wirtschafts- und Handelsaufschwungs, wie derzeit zu beobachten, neige der Dollar zur Schwäche, sagt Kamakshya Trivedi, Co-Chef der globalen Devisenstrategiesparte von Goldman Sachs. Das habe sich auch im Zeitraum 2003 bis 2006 gezeigt. Damals habe die US-Notenbank die Zinsen erhöht. Trotzdem sei die Wirtschaft weltweit gewachsen, und der Dollar habe deutlich abgewertet.

SUEZ-Aktie bricht ein

Die Suez-Aktie bricht nach einer Gewinnwarnung um über 16 Prozent ein. "Die Gewinnwarnung ist völlig überraschend gekommen und hat die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt", sagt ein Händler. Die Aktie gelte als defensiv und das Unternehmen als grundsolide. Entsprechend falle die Kursreaktion aus. Laut den Analysten von Bryan Garnier liegt der Gewinnausblick rund 12 Prozent unter den Markterwartungen.

Im Sog von Suez kommen Veolia Environnement um 4 Prozent zurück, obgleich das Versorgungsunternehmen seine Prognose bekräftigt hat und betont, die Gewinnwarnung des Wettbewerbers Suez stehe nicht mit seinen Aktivitäten im Zusammenhang. Der Stoxx-Index der Versorger verliert 1 Prozent.

Novartis überzeugt

Zahlen haben unter anderem auch Novartis, Ahold Delhaize und Sage Group vorgelegt. Novartis habe ein gutes Zahlenwerk zum Geschäftsjahr 2017 präsentiert, lautet die Einschätzung von Bryan Garnier. Die Markterwartung habe der Konzern sowohl beim Umsatz als auch beim Nettogewinn um jeweils 2 Prozent geschlagen. Alle drei Konzernsparten hätten eine Margensteigerung verzeichnet. Novartis gewinnen 3 Prozent.

Als insgesamt solide werden die Zahlen von Ahold Delhaize bezeichnet. Allerdings lief es Marktexperten zufolge in den USA nicht ganz so gut wie gedacht. Die Aktie verliert 2,5 Prozent.

Sage Group führen mit Verlusten von 7,3 Prozent die Verliererliste bei den Technologiewerten in Europa an. Der Softwarekonzern hat für das erste Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 6,3 Prozent gemeldet - dem steht eine Jahresprognose von 8 Prozent entgegen.

Nach einer negativen Studie zu Apple durch JP Morgan (JPM) stehen Aktien der Apple-Zulieferer unter Druck. JPM spricht von einer schwächere Nachfrage nach dem iPhoneX als gedacht. Der Nachfragehöhepunkt sei früher gekommen als erwartet. Im TecDAX verliert die Aktie von Dialog Semiconductor 3,3 Prozent, in Zürich AMS sogar gut 7 Prozent.

SMA Solar gefällt mit Ausblick

Für Medigene geht es um 10,5 Prozent auf 16,42 Euro nach oben. Im Handel wird auf schwelende Übernahmefantasie verwiesen nach dem Kauf von Juno durch Celgene. Die Analysten von Equits sehen in einer am Vortag veröffentlichten Studie für Medigene deutlichen Bewertungsspielraum. Compugroup brechen mit einem enttäuschenden Ausblick für 2018 um 11 Prozent ein.

Nachdem SMA Solar am Vortag noch unter den Strafzöllen der USA auf Solarpaneele gelitten hatten, hat sich das Unternehmen nun mit neuen Geschäftszahlen zu Wort gemeldet. Unter anderem erwartet SMA Solar 2018 Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. 2017 soll das obere Ende der Ergebnisprognose erreicht werden. Die Aktie zieht um 5,2 Prozent an. Nach positiven Analystenkommentaren werden im TecDAX Sartorius und im SDAX Klöckner & Co 4,1 bzw rund 4,7 Prozent höher gehandelt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.661,38 -0,30 -10,91 4,49 Stoxx-50 3.273,03 -0,06 -1,94 3,00 DAX 13.533,24 -0,19 -26,36 4,77 MDAX 27.278,17 -0,43 -118,08 4,11 TecDAX 2.676,18 -1,04 -28,21 5,82 SDAX 12.605,51 -0,03 -4,25 6,05 FTSE 7.668,28 -0,82 -63,55 0,57 CAC 5.515,78 -0,35 -19,47 3,83 Bund-Future 160,40 -0,42 -0,85 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:55 Di, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2386 +0,35% 1,2343 1,2273 +3,1% EUR/JPY 135,33 -0,03% 135,37 135,55 +0,0% EUR/CHF 1,1706 -0,37% 1,1750 1,1777 -0,0% EUR/GBP 0,8714 -0,58% 0,8764 1,1383 -2,0% USD/JPY 109,25 -0,38% 109,66 110,44 -3,0% GBP/USD 1,4214 +0,93% 1,4084 1,3968 +5,2% Bitcoin BTC/USD 11.199,60 +1,38% 10.852,70 10.929,87 -22,03 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,76 64,47 +0,4% 0,29 +7,2% Brent/ICE 69,65 69,96 -0,4% -0,31 +4,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.353,94 1.341,30 +0,9% +12,64 +3,9% Silber (Spot) 17,40 17,06 +2,0% +0,35 +2,7% Platin (Spot) 1.015,45 1.009,00 +0,6% +6,45 +9,3% Kupfer-Future 3,19 3,10 +3,0% +0,09 -3,1% ===

