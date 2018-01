Berlin (ots) - Nawid Goudarzi (64), Produktions- und Betriebsdirektor des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), wird im Frühjahr 2018 keine vierte Amtszeit mehr antreten. "Ich habe mich entschlossen, mit dem Auslaufen meines aktuellen Vertrags in den Ruhestand zu wechseln. Die Gründe für diese Entscheidung liegen in jüngsten Entwicklungen im persönlichen Bereich", sagte Goudarzi am Mittwoch.



Der Rundfunkrat des rbb hatte Goudarzi im vergangenen September für eine vierte Amtszeit wiedergewählt und war damit einem Vorschlag von Intendantin Patricia Schlesinger gefolgt. Der neue Vertrag sollte ursprünglich am 1. Mai beginnen, nun verlässt Nawid Goudarzi den rbb zum 30. April 2018.



rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Ich respektiere selbstverständlich die Entscheidung von Nawid Goudarzi, bedauere sie aber außerordentlich. Angesichts der großen Herausforderungen, vor denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk und der rbb stehen, hätte ich gerne weiter auf seinen Sachverstand und seine Tatkraft gezählt. Ein kleiner Trost ist es, dass Nawid Goudarzi dem rbb und der ARD zumindest zeitlich befristet als Berater weiter zur Verfügung stehen will. Er hat den rbb vom ersten Sendetag an als Produktions- und Betriebsdirektor geprägt und gestaltet. Dafür gebührt ihm große Anerkennung und unser aller ausdrücklicher Dank. Jetzt müssen wir uns so schnell wie möglich um seine Nachfolge kümmern."



Nawid Goudarzi stammt aus Düsseldorf, er studierte Germanistik und Amerikanistik und beschäftigte sich bereits während seiner Universitätszeit mit Fragen der Film- und Fernsehproduktion. Seinen beruflichen Weg begann er beim ZDF in der Programmdirektion, Hauptabteilung Produktion. 1992 wechselte er als Hauptabteilungsleiter Fernseh-Produktion/Fernseh-Betrieb zum ORB. Daneben war er von 1996 bis 1998 stellvertretender Fernsehdirektor. In dieser Zeit übernahm er auch die Leitung der Planungsgruppe "Neue Medien" und war federführend mit dem Aufbau und der Steuerung des "ARD Play-Out-Centers" beim ORB in Potsdam befasst.



1998 wurde er Produktions- und Betriebsdirektor des ORB, seit 5. Mai 2003 ist Nawid Goudarzi Produktions- und Betriebsdirektor des rbb. Von 1995 bis 2000 und seit 2004 ist Goudarzi darüber hinaus Aufsichtsratsvorsitzender der DOKfilm Fernsehproduktion GmbH. In der ARD ist er seit 2012 Koordinator Produktion Fernsehen für das "Erste". Daneben hat Nawid Goudarzi verschiedene Lehraufträge an Universitäten und Filmhochschulen angenommen und war von 1997 bis 1999 Gastprofessor an der HFF Potsdam im Studiengang Medienwirtschaft.



Gemeinsam mit Intendantin Patricia Schlesinger, Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter, Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, Justitiarin Susann Lange und Chefredakteur Christoph Singelnstein bildet Nawid Goudarzi die Geschäftsleitung des Senders.



