Zürich (ots) - Die Private-Equity-Firma EQT sucht einen Käufer für

ihre Beteiligung am St. Galler Sportdatenspezialisten Sportradar. Das

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. EQT will

die Verkaufsabsicht auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren.

«Wir kommentieren keine Marktgerüchte», so eine Sprecherin.



EQT ist das Investmentvehikel der schwerreichen schwedischen

Familie Wallenberg. Zum Portfolio gehört auch der Reisekonzern Kuoni.

Mitgründer der Private-Equity-Firma ist das schwedische Unternehmen

Investor AB, das mehr als 10 Prozent an ABB hält und mit Jacob

Wallenberg im Verwaltungsrat des Industriekonzerns vertreten ist.



EQT ist seit 2014 an Sportradar beteiligt und hält 37 Prozent an

der Ostschweizer Firma. Zu den weiteren Investoren zählt der

US-Basketball-Star Michael Jordan.



Sportradar beschäftigt weltweit mehr als 1600 Personen. Das

Unternehmen zählt gelbe Karten, Fouls und gelaufene Kilometer im

Fussball. Es verzeichnet Mannschaftsaufstellungen, Drei-Punkt-Würfe

und Time-outs im Basketball. Und registriert Rückhand-Winner und

Smashes im Tennis. 2016 machten die Ostschweizer global einen Umsatz

von 203 Millionen Euro und einen Gewinn vor Steuern und

Abschreibungen von 61 Millionen Euro.



