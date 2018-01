mid Groß-Gerau - Von einem Sportwagenhersteller wie Maserati erwartet man für gewöhnlich, dass er Rekorde nur auf der Rennstrecke im Visier hat. Doch die Italiener sorgen auch auf dem Wasser für Furore. Aber nicht mit dem Quattroporte oder Ghibli. Der Hauptdarsteller auf den Weltmeeren heißt Maserati Multi 70. Der hochmoderne Trimaran ist jetzt in Hongkong in See gestochen, um auf der Strecke nach London einen neuen Geschwindigkeits-Weltrekord aufzustellen.

Die mehr als 13.000 Seemeilen ... (Robert Sasse)

