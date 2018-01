Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-24 / 16:50 *Der Online-Broker engagiert sich mit seiner Teilnahme am talentPARTNER-Programm vor allem in der Nachwuchsarbeit des Traditionsvereins. Das CapTrader-Logo ist zudem als Bandenwerbung bei jedem Heimspiel der Profi-Mannschaft präsent.* *Ratingen, 24. Januar 2018 - *Der Online-Broker CapTrader ist neuer Sponsor von Fortuna Düsseldorf und unterstützt den Fußball-Zweitbundesligisten künftig als talentPARTNER 2017/2018. Das Engagement von CapTrader kommt damit dem Nachwuchsleistungszentrum zugute, mit dem der Verein seine Nachwuchskicker systematisch für einen Einsatz im Profibereich ausbildet. "Wir freuen uns sehr, Fortuna Düsseldorf zu unterstützen, ist dieser Verein mit seiner langen Tradition doch eine der strahlkräftigsten Marken aus der Region", erklärt Rafael Neustadt, CEO der FXFlat Wertpapierhandelsbank, zu der die Marke CapTrader gehört. Rafael Neustadt will das Engagement des Online-Brokers aber nicht nur unter dem lokalen Aspekt verstanden wissen: "An der Börse ist es eine der wichtigsten Eigenschaften, perspektivisch zu agieren. Im Fußball ist vorausschauendes Handeln in Form einer guten Jugendarbeit in der Gegenwart ebenfalls oft der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft. Dies ist nur eine der vielen Verbindungen zwischen CapTrader und Fortuna Düsseldorf, die eine Zusammenarbeit als logische Konsequenz haben." Ab dem heutigen 19 Spieltag der 2. Bundesliga wird der Online-Broker im Rahmen der neunen Kooperation bei jedem Fortuna-Heimspiel mit einer Bandenwerbung in der Esprit-Arena vertreten sein. Rafael Neustadt zieht mit einem Augenzwinkern noch eine weitere Parallele zwischen seinem Unternehmen und dem Verein: "CapTrader ist im Online-Brokerage mittlerweile in der ersten Liga angekommen. Eine solche Entwicklung wünschen wir uns für die Fortuna in Sachen Fußball natürlich auch - die Hinrunde dieser Saison war in diesem Punkt ja schon sehr vielversprechend", so der FXFlat-CEO. *Über die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH* Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH geht aus der 1997 in Ratingen bei Düsseldorf gegründeten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft Heyder Krüger & Kollegen GmbH (HKK-Invest) hervor. Sie verfügt über die erforderlichen Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), deren Aufsicht sie unterliegt. *Über FXFlat und CapTrader* Zur FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH gehören die beiden Marken FXFlat und CapTrader. FXFlat ist ein auf den Forex- und CFD-Handel spezialisierter Broker, CapTrader bietet darüber hinaus erfahrenen Anlegern den kostengünstigen Handel mit Aktien, ETFs, Futures und Optionen an. *Pressekontakt* FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Herrn Christian Korte Kokkolastr. 1 40882 Ratingen Tel. 02102-100494-19 E-Mail presse@fxflat.com www.fxflat.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Cap Trader - eine Marke der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation 2018-01-24 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 648149 2018-01-24 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dcd300e9a9969cd1e027260b8c712e74&application_id=648149&site_id=vwd&application_name=news

