Die "Big Five" der Werbedrucksachen stehen fest. Über eine Million Datensätze haben die Marketingstrategen des Onlinedruck-Dienstleisters diedruckerei.de ausgewertet. In den Onlinewarenkörben der diedruckerei.de-Kunden landeten im Jahr 2017 bevorzugt Werbeklassiker: Flyer, Plakate, Falzflyer, Visitenkarten und Briefpapier. "Trotz der Verlagerung von Werbung in die Onlinemedien, sind gedruckte Werbematerialien nach wie vor nicht aus dem Marketing-Mix der Unternehmen wegzudenken. Wie viel Potential darin steckt, zeigt allein schon unser zweistelliges Umsatzwachstum in den vergangenen Jahren", sagt Christian Würst, Chief Commercial Officer (CCO) von diedruckerei.de. Aus den ausgewerteten Daten geht hervor, dass Branchen wie die Gastronomie sowie das Handwerk und im Speziellen auch die boomende Baubranche nach wie vor Flyer in starkem Maße als Werbemittel nutzen.



Trend geht zu kleineren Auflagen



Kunden, die Flyer bestellten, forderten durchschnittlich 5.000 Stück an, die höchste Auflage für einen einzelnen Auftrag lag bei über 800.000 Flyern. "Im Trend liegen jedoch kleinere Auflagenzahlen, dadurch können zum Beispiel zeitlich begrenzte Aktionen und Events beworben und kleine Zielgruppen angesprochen werden.", konstatiert Würst und ergänzt: "Am stärksten sank die durchschnittliche Auflage von Flyern, sie nahm etwa um 10 Prozent ab. Gleichzeitig wächst die Anzahl der Aufträge in diesem Segment stark. Kunden sind heute bereit, für eine schnellere Produktion und Lieferung mehr zu bezahlen. Auch Veredelungsoptionen und Zusatzservices sind Kunden einen Aufpreis wert. Bei der Option 'Bündelung' verpacken wir zum Beispiel auf Wunsch exakt je 100 Flyer. Der Vorteil ist, dass das Aufteilen auf verschiedene Empfängerkategorien dadurch viel einfacher wird."



Dauerwerbeprodukte ideal für kleine Werbebudgets



Ohne die Klassiker Visitenkarten, Briefpapier und Flyer kommen auch im digitalisierten Zeitalter weder Unternehmen noch Selbstständige oder Freiberufler aus. Besonders Letztere haben häufig nur kleine Werbebudgets. Der Marketing- und Sales-Experte Christian Würst rät: "Einige Werbemittel haben die Kunden bisher noch zu wenig auf dem Schirm. Wer nur ein kleines Werbebudget hat, aber permanent für seine Kunden präsent sein möchte, sollte auf Dauerwerbemittel setzen. Dazu zählen etwa Kalender, Schreibtischunterlagen, Notizbücher aber auch Give-aways, diese haben Kunden vergleichsweise lange im Gebrauch und damit den 'Schenkenden' lange im Blickfeld", sagt Christian Würst, und ergänzt: "Nachdem WLAN und Akku neuerdings zu den menschlichen Grundbedürfnissen gezählt werden, sagen wir besonders Werbemitteln wie der Powerbank eine große Zukunft voraus."



Mehr Veredelungsoptionen und bessere Funktionalität



Im Jahr 2017 hat sich diedruckerei.de mit der Einführung einer eigenen Papierkollektion, der Onlineprinters Art Classics (Gmund), und mit Aufnahme von Letterpress-Visitenkarten in den Shop auch bei Kunden mit dem Wunsch nach dem Besonderen als Anbieter für hochqualitative Drucksachen etabliert. "Diese neue 'Fanbase' wollen wir auch weiterhin glücklich machen und bieten nun für Flyer, Postkarten und Visitenkarten spezielle Veredelungsoptionen an. Dies gibt der individuellen Gestaltung noch mehr Raum," sagt Christian Würst.



Über die Onlineprinters Gruppe



Die Onlineprinters Gruppe zählt zu den führenden Onlinedruckereien Europas, beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter und stellte letztes Jahr über 2,5 Milliarden Druckprodukte her. Die Gruppe vertreibt über 18 Webshops Druckprodukte an 800.000 Kunden in 30 Ländern Europas. International ist der Onlinedruck-Dienstleister unter dem Markennamen Onlineprinters bekannt, in Deutschland tritt das Unternehmen als diedruckerei.de auf. Der britische Marktführer Solopress und der Hauptakteur im skandinavischen Markt LaserTryk sind Teil der Onlineprinters Gruppe. Das Produktsortiment umfasst 1.500 Drucksachen von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen. Onlineprinters produziert individuelle Produkte im industriellen Maßstab: Durch Online-Vertrieb, IT-gestützte Produktion und den "Sammeldruck" ist das Unternehmen erfolgreich. In Letzterem werden auf sogenannten Sammelformen mehrere Druckaufträge gemeinsam produziert, was Kosten minimiert und die Umwelt schont.



Videobeitrag "Blick hinter die Kulissen von diedruckerei.de": https://www.youtube.com/watch?v=_ei-AfMNHyU



