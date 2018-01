Köln (ots) - Die russisch-französisch-belgisch-deutsche Koproduktion "Loveless" ist für den Oscar nominiert. Von deutscher Seite beteiligt sind WDR (Redaktion Andrea Hanke) und ARTE Grand Accord. Loveless wirft die Frage auf, was bleibt, wenn die Liebe abhanden kommt? Zhenya und Boris lassen sich scheiden. Außer Groll und Beschuldigungen haben die beiden nicht mehr viel füreinander übrig. Für sie kann es nicht schnell genug gehen, denn beide haben bereits ein neues Leben mit neuen Partnern begonnen. Tief in ihre Grabenkämpfe verstrickt, bemerken die Noch-Eheleute lange nicht, wie sehr ihr Sohn Alyosha unter der Situation zu Hause leidet. Eines Tages verschwindet Alyosha spurlos. Mit jedem Tag an dem Alyosha verschwunden bleibt, wird deutlicher wie lange die Liebe in dieser Familie bereits abwesend ist.



Mit seinem intimen Blick auf die kleine Familie am Rande der vollständigen Auflösung beweist der Regisseur Andrej Zvyagintsevs sein Gespür für das Große im Kleinen. Er erzählt mit einer bildlichen und prosaischen Wucht über eine zerbrochene Beziehung, das Verschwinden eines Kindes, über die Einsamkeit in einer technologisch hyperverbundenen Gesellschaft, über familiäre und staatliche Achtlosigkeit gegenüber denen, die den Schutz am meisten brauchen und wie weit dieses lieblose Verhalten sich durch die Generationen zieht und die Gesellschaft formt. Regie: Andrey Zvyagintsev | Buch: Oleg Nevin, Andrey Zvyagintsev | Kamera: Mikhail Krichmann Koproduziert wurde der Film in Deutschland von Senator Filmproduktion, Reik Möller und Ulf Israel. 2017 feierte das Familiendrama im Rahmen der 70. Filmfestspiele in Cannes seine Weltpremiere. Der Film ist im Verleih der Wild Bunch Germany. Kinostart in Deutschland ist am 15. März 2018.



