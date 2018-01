BERLIN (dpa-AFX) - Arbeiten von 9 bis 17 Uhr war gestern: Beschäftigte in Deutschland müssen nach Erkenntnissen des Bundesarbeitsministeriums immer häufiger zu flexiblen Arbeitszeiten bereit sein. So sei in den vergangenen Jahren etwa die Bedeutung von Arbeitszeitkonten spürbar gewachsen. Hatten 2006 erst 42 Prozent der Beschäftigten ihre Arbeitszeit auf Basis von Konten abgerechnet, waren es 2016 schon 56 Prozent, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei hervorgeht. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwoch) darüber berichtet.

Arbeitszeitkonten stellen eine Art Puffer für Mehrarbeit dar, die Arbeitgebern einen flexibleren Einsatz ihrer Beschäftigten ermöglichen. Angesammelte Guthaben können dabei in Zeiträumen mit geringerem Arbeitsanfall abgefeiert werden. Firmen schätzen solche Regelungen, weil sie damit ohne zusätzliche Einstellungen periodisch anfallende Auftragsspitzen abfangen können. Eine besonders große Rolle spielen Arbeitszeitkonten in der öffentlichen Verwaltung und in der Industrie. Dort nutzen nach Ministeriumsangaben jeweils 78 Prozent der dort Beschäftigten solche Modelle.

Die weite Verbreitung der Arbeitszeitkonten ist nach Einschätzung der Bundestagsabgeordneten Jutta Krellmann (Linke) nicht überraschend, schließlich komme dieses Instrument hauptsächlich dem Flexibilisierungsbedürfnis der Unternehmen entgegen. Dagegen böten Firmen ihren Beschäftigten nur wenige Möglichkeiten der "selbstbestimmten Arbeitszeit", betonte sie. Laut Krellmann hätten nur neun Prozent der Beschäftigten mit ihren Chefs Homeoffice- oder Telearbeit vereinbart. Langzeitfreistellungen, auch "Sabbaticals" genannt, seien eher selten./kts/DP/she

