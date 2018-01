FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Mittwoch im Zuge einer ausgeprägten Schwäche des US-Dollar stark zugelegt. Am Nachmittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) in der Spitze bei 1355,75 US-Dollar gehandelt und damit auf dem höchsten Stand seit vergangenen September. Seit Beginn des Jahres geht es mit dem Goldpreis tendenziell nach oben und das Edelmetall hat seitdem etwa vier Prozent an Wert gewonnen.

Jüngster Preistreiber ist die Kursentwicklung des US-Dollars. Wegen der Furcht vor einer zunehmenden Abschottung der USA vom Weltmarkt nach jüngsten Maßnahmen der Regierung unter Präsident Donald Trump hatte die amerikanische Währung zuletzt stark an Wert verloren. Die größte Volkswirtschaft der Welt will künftig importierte Waschmaschinen und Solarmodule mit hohen Strafzöllen belegen, was an den Finanzmärkten die Furcht vor einem Handelskrieg schürte.

Gold wird auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt. Eine schwache US-Währung macht das Edelmetall in Ländern außerhalb des Dollarraums günstiger und verstärkt so die Nachfrage./jkr/he

AXC0204 2018-01-24/17:26