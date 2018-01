Zürich (ots) - Im Reigen der Fusionen und Übernahmen mischten die

hiesigen Firmen auch 2017 wieder kräftig mit. So waren im vergangenen

Jahr Schweizer Unternehmen an 722 M&A-Deals beteiligt, mit einem

Transaktionsvolumen von 68,45 Milliarden Franken. Dies geht aus einer

Erhebung des M&A-Spezialisten The Corporate Finance Group hervor, die

neben Fusionen und Übernahmen auch Management Buyouts und

Beteiligungen einschliesst. Was die Anzahl der Deals betrifft, so

wurde damit der Vorjahreswert deutlich um fast 36 Prozent

übertroffen. Gleichzeitig blieb das Volumen, trotz der Mega-Übernahme

von Actelion durch Johnson & Johnson, gegenüber 2016 um 20 Prozent

zurück. Der Kauf des Allschwiler Biopharma-Herstellers durch den

US-Multi war weltweit die sechstgrösste Transaktion des vergangenen

Jahres.



Die rege Aktivität auf dem hiesigen M&A-Markt wird gemäss

Branchenkennern auf den hohen Innovations- und Transformationsdruck

zurückgeführt, der insbesondere mit der rasant voranschreitenden

Digitalisierung einhergeht. Um schnell auf das veränderte Marktumfeld

reagieren zu können, ziehen es viele Firmen vor, sich die nötigen

Technologien und das entsprechende Know-how über Zukäufe und

Beteiligungen zu sichern, statt selber in Forschung und Entwicklung

zu investieren. Besonders viele Deals mit Schweizer Betrieben wurden

denn auch im Bereich IT, Medien und Telekom abgeschlossen. Mit

insgesamt 140 Transaktionen stieg der Wert gegenüber dem Vorjahr um

stattliche 57 Prozent. Ebenfalls sehr aktiv waren die

Konsumgüterfirmen und der Detailhandel mit 100 Deals, gefolgt von der

Industrie mit 91 sowie Chemie, Bau und Rohstoffe mit 85.



Für das laufende Jahr erwarten die M&A-Experten wiederum ein sehr

gutes Jahr - vorausgesetzt, es komme zu keinen geopolitischen

Erschütterungen oder Zinsschocks. Auch bezüglich Börsengängen sind

die Branchenkenner optimistisch. Sie gehen von fünf bis sieben

Publikumsöffnungen an der Schweizer Börse SIX aus.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90